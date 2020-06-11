На замовлення французького телеканалу в Україні знімуть серіал про космос

В Україні зніматимуть англомовний серіал про космос на замовлення французького мовника "CANAL+".

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, зазначає "Громадське".

Брати участь у зйомках буде французький продакшн "Federation Entertainment" та компанія "Apple Tree Vision".

Це буде шестисерійна детективна драма "Infinity" ("Нескінченність"). Більшість сцен зніматимуть в Україні, а частину в Казахстані на полігоні Байконур, а також у Парижі.

Продюсерами серіалу будуть Жан-Шарль Леві ("Сімейне пограбування" з Жаном Рено, "Як вкрасти діамант", тощо) та Марк Ліберт ("Напролом"). Ткаченко заявив, що домовився про залучення до проєкту українських акторів та команди спеціалістів на майданчику.

За цей проєкт команда очікує отримати рібейти. Це - відшкодування частини витрат на зйомки фільмів в України. У жовтні 2019 року депутати внесли зміни до закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні", який передбачає повернення іноземним кіновиробникам 25% витрат на зйомки фільмів в Україні.

Це вже не вперше іноземні компанії знімають фільми в Україні. 31 липня у Мінкульті повідомили, що Netflix вперше зніматиме свій фільм в Україні. Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні - "Тhe Last Mercenary" ("Останній найманець"). Левова частка зйомок відбудеться у Києві, ще частина - у Парижі.

За сюжетом події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів - Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов.

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