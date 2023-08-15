На Запоріжжі перепалка між "кадирівцями" та дагестанцями переросла в стрілянину

Командира "кадирівського" підрозділу покарали відправленням на передові позиції.

У тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області під час зйомок російськими пропагандистами ролика між "кадирівцями" та дагестанцями сталася масована сутичка.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"В населеному пункті Михайлівка Запорізької області під час зйомок російськими пропагандистами ролика за участю високопоставленого "кадирівського" командира сталася словесна суперечка між "кадирівцями" та дагестанцями, під час якої обидві сторони конфлікту відкрили один по одному вогонь із стрілецької зброї. В ході сутички одному з окупантів було нанесено поранення несумісні з життям, що призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням гранатометів, гранат та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У бойовому протистоянні перемогли дагестанці, але з обох сторін зафіксовано понад 20 вбитих та 40 поранених окупантів. Як покарання, командира "кадирівського" підрозділу відправили на передові позиції.