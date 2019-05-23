На Запоріжжі в "реабілітаційному" центрі незаконно утримували близько 80 людей

Правоохоронці викрили діяльність псевдореабілітаційного центру на Запоріжжі, де незаконно утримували близько 80 наркозалежних та літніх людей.

"Організатори злочинної схеми орендували будинки в Запоріжжі та Запорізькому районі, де і утримували нарко- та алкозалежних осіб, а також літніх людей, з метою отримання прибутку від їх родичів", - повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

Загалом у даних закладах утримувалось близько 80 осіб.

"Правоохоронці встановили, що центр не є медичною установою, а лікуванням утримуваних ніхто не займався: їх утримували в антисанітарних умовах, без повноцінного харчування. За будь-які провини до утримуваних застосовувались заходи фізичного та психологічного впливу", - йдеться в повідомленні.

Співробітники прокуратури та поліції провели шість обшуків.

Наразі за ст. 208 КПК затримано троє осіб, причетних до організації злочинної схеми.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що за 11 місяців 2018 року від торгівлі людьми потерпіли 223 людини.