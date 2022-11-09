На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електропостачання - МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що на Запорізькій атомній електростанції відновлено резервну лінію зовнішнього електропостачання, що необхідне для охолодження станції.

Про це МАГАТЕ повідомило у Twitter.

"Відновлено резервну лінію електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка забезпечує станцію зовнішнім електропостачанням, необхідним для охолодження реактора та інших функцій безпеки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв iPress, уночі 11 вересня енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. В "Энергоатомі" заявили, що останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності.