На запит Литви Google видалив 201 заблокований сайт із російськими телеканалами

Раніше Google теж видаляв сайти на запит литовської сторони за порушення авторських прав.

З пошукової системи Google видалили 201 заблокований сайт, на яких розміщувалися російські телепрограми, занесені до санкційного списку ЄС.

Про це повідомила Литовська комісія з радіо і телебачення, яка подала офіційний запит до Google, передає LRT.

"Це означає, що якщо користувач спробує зайти на заблокований сайт, ввівши його адресу в рядок пошуку Google, сайт не з'явиться в результатах", - уточнили в комісії.

Це не перший випадок співпраці литовського регулятора із американською корпорацією. Раніше Google теж видаляв сайти за запитом литовської сторони за порушення авторських прав.