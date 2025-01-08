На запит Литви Google видалив 201 заблокований сайт із російськими телеканалами
08 січня 2025, 21:55
Фото: з вільного доступу
Раніше Google теж видаляв сайти на запит литовської сторони за порушення авторських прав.
З пошукової системи Google видалили 201 заблокований сайт, на яких розміщувалися російські телепрограми, занесені до санкційного списку ЄС.
Про це повідомила Литовська комісія з радіо і телебачення, яка подала офіційний запит до Google, передає LRT.
"Це означає, що якщо користувач спробує зайти на заблокований сайт, ввівши його адресу в рядок пошуку Google, сайт не з'явиться в результатах", - уточнили в комісії.
Це не перший випадок співпраці литовського регулятора із американською корпорацією. Раніше Google теж видаляв сайти за запитом литовської сторони за порушення авторських прав.