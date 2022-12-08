CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТурецька компанія Baykar на заводі, який планує побудувати в Україні, хоче займатися виробництвом не лише ударних безпілотників Bayraktar TB2.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На заводі Baykar в Україні хочуть виробляти новий безпілотний винищувач
Наше бажання – щоб одного дня на заводі в Україні ми змогли створювати Bayraktar TB2, Bayraktar Akinci, а також новий Bayraktar Kizilelma – безпілотний винищувач
Фото: з вільного доступу
Турецька компанія Baykar має намір збудувати в Україні не просто завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar TB2, а й створювати на ньому нову модель – безпілотний винищувач Bayraktar Kizilelma. Про це розповів гендиректор Baykar Халук Байрактар в інтерв’ю Фонду "Повернись живим".
Очільник компанії-виробника «Байрактарів» заявив, що бачить Україну як стратегічного партнера, хоче зробити виробничою базою та має довгострокові плани щодо спільних проєктів.
Так, Baykar розпочала будівництво фабрики в Україні, дослідницького центру та центру передового виробництва, де планують виробляти всі системи: не лише фюзеляж, але й електроніку, програмне забезпечення тощо.
"У нас було таке бачення. У зв’язку з цим наші інвестиційні плани просуваються прямо зараз. Для цих угод ми перебуваємо на етапі планування проєкту. Незабаром ми також хочемо розпочати реальні інвестиції", — сказав Халук Байрактар.
Підприємець розповів, що у компанії вже є структура та технічна інженерна команда, яка працює на підтримку України.
"Наше бажання – щоб одного дня на заводі в Україні ми змогли створювати Bayraktar TB2, Bayraktar Akinci, а також новий Bayraktar Kizilelma – безпілотний винищувач", – сказав він.
Bayraktar Kizilelma ("червоне яблуко") – це реактивний надзвуковий малопомітний палубний БПЛА з українським двигуном, що розробляється турецькою оборонною компанією Baykar. Прототип нового бойового безпілотника показали у березні 2022 року.
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