Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На заводі "Камаз", який постачає вантажівки російській армії, спалахнула пожежа

28 квітня 2024, 14:25
На заводі
фото з соцмереж
Вогонь охопив основне виробництво корпорації "Камаз" у місті Набережні Челни.

У неділю в російській Татарстані спалахнув складальний цех головного заводу корпорації "Камаз".

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих джерел, пожежа почалася на заводі в місті Набережні Челни. Що спричинило загоряння – наразі невідомо.

Зазначимо, що корпорація "Камаз" – головний постачальник автомобільної техніки для ворожого війська. Компанія виробляє дизельні вантажні автомобілі, дизельні двигуни тощо. Основне виробництво розташоване в місті Набережні Челни. У 2022 році підприємство було внесен до санкційних списків ЄС, США, Канади та Британії через постачання російським окупантам машин КАМАЗ-5350, КАМАЗ-6350, КАМАЗ 6560, які використовуються у війні проти України.

пожежавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Західним експертам варто зайнятися Шольцем – буде більше користі. росіяни продовжують просуватися на Захід від Авдіївки – Том Купер
Політика
Західним експертам варто зайнятися Шольцем – буде більше користі. росіяни продовжують просуватися на Захід від Авдіївки – Том Купер
Переклад iPress – 28 квітня 2024, 11:45
ЗСУ поки не вдалося вирішити кризу біля Очеретиного. Бомби УМПК і РСЗВ завдають втрат – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ поки не вдалося вирішити кризу біля Очеретиного. Бомби УМПК і РСЗВ завдають втрат – Том Купер
Переклад iPress – 27 квітня 2024, 11:17
Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 15:37
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Політика
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 11:27
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Політика
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 16:07
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Політика
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 15:29
путін гудбай. Як роззброїти росію на газовому ринку – CEPA
Політика
путін гудбай. Як роззброїти росію на газовому ринку – CEPA
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 12:35
росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі кремля – Джейд МакГлинн
Політика
росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі кремля – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 00:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється