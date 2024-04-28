На заводі "Камаз", який постачає вантажівки російській армії, спалахнула пожежа

Вогонь охопив основне виробництво корпорації "Камаз" у місті Набережні Челни.

У неділю в російській Татарстані спалахнув складальний цех головного заводу корпорації "Камаз".

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих джерел, пожежа почалася на заводі в місті Набережні Челни. Що спричинило загоряння – наразі невідомо.

Зазначимо, що корпорація "Камаз" – головний постачальник автомобільної техніки для ворожого війська. Компанія виробляє дизельні вантажні автомобілі, дизельні двигуни тощо. Основне виробництво розташоване в місті Набережні Челни. У 2022 році підприємство було внесен до санкційних списків ЄС, США, Канади та Британії через постачання російським окупантам машин КАМАЗ-5350, КАМАЗ-6350, КАМАЗ 6560, які використовуються у війні проти України.