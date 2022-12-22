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CУСПІЛЬСТВО

На знак солідарності з Україною вимкнули підсвітку Ніагарського водоспаду

22 грудня 2022, 12:42
На знак солідарності з Україною вимкнули підсвітку Ніагарського водоспаду
Ніагарський водоспад, США
Підсвітку відомого Ніагарського водоспаду цієї ночі на хвилину вимкнули на знак солідарності із жителями України.
Про це заявили у адміністрації Ніагарському парку, який з канадського боку опікується Ніагарським водоспадом, розташованим на кордоні США й Канади.
 
Цієї ночі Ніагарські водоспади приєднаються до інших локацій по всьому світу та поринуть у темряву на одну хвилину на підтримку України”, - йдеться у повідомленні на Twitter сторінці адміністрації парку.
 
Зазначається, що після цього водоспади буде підсвічено синім та жовтим, “аби підвищити поінформованість стосовно блекаутів у країні”.
 
Додамо, що так само вчинять Канадський музей історії та Канадський музей війни у Оттаві. Жовто-синім цієї ночі світитиметься і найвища споруда Західної півкулі - вежа CN у Торонто.
 
Нагадаємо, що візуальна акція #LightUpUkraine в найдовшу ніч року пройде по всьому світу, щоб підвищити обізнаність про відключення електроенергії в Україні, а також підтримати заклик жертвувати кошти на електрогенератори для українських лікарень. До неї приєнаються десятки локацій у щонайменше 19 країнах.
СШАКанадаУкраїнаНіагарський водоспад

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