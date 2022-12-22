На знак солідарності з Україною вимкнули підсвітку Ніагарського водоспаду

Підсвітку відомого Ніагарського водоспаду цієї ночі на хвилину вимкнули на знак солідарності із жителями України.

Про це заявили у адміністрації Ніагарському парку, який з канадського боку опікується Ніагарським водоспадом, розташованим на кордоні США й Канади.

“Цієї ночі Ніагарські водоспади приєднаються до інших локацій по всьому світу та поринуть у темряву на одну хвилину на підтримку України”, - йдеться у повідомленні на Twitter сторінці адміністрації парку.

Зазначається, що після цього водоспади буде підсвічено синім та жовтим, “аби підвищити поінформованість стосовно блекаутів у країні”.

Додамо, що так само вчинять Канадський музей історії та Канадський музей війни у Оттаві. Жовто-синім цієї ночі світитиметься і найвища споруда Західної півкулі - вежа CN у Торонто.

Нагадаємо, що візуальна акція #LightUpUkraine в найдовшу ніч року пройде по всьому світу, щоб підвищити обізнаність про відключення електроенергії в Україні, а також підтримати заклик жертвувати кошти на електрогенератори для українських лікарень. До неї приєнаються десятки локацій у щонайменше 19 країнах.