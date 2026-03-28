На зустрічі G7 виникла суперечка між Каллас і Рубіо щодо дій проти рф

Держсекретар США зазначив, що Америка намагається вести переговори з обома сторонами.

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час зустрічі міністрів G7 запитала держсекретаря США Марко Рубіо, коли Штати почнуть рішуче діяти проти росії. Вона нагадала, що рік тому Рубіо на тому ж форумі говорив, що якщо рф заважатиме зусиллям США завершити війну, у Вашингтона закінчиться терпіння і будуть вжиті додаткові заходи проти кремля.

Про це пише Axios.

"Пройшов рік, а росія так і не рухається. Скажіть, коли у вас скінчиться терпіння?", — сказала Каллас.

Рубіо відповів, що вони «роблять усе можливе», аби завершити війну. Він також додав, що якщо хтось думає, що зможе зробити це краще, то вони можуть діяти самостійно, а США відступлять убік.

Держсекретар також зазначив, що Сполучені Штати намагаються вести переговори з обома сторонами, але фактично підтримують лише Україну через постачання зброї, розвіддані та іншу допомогу.

Як пише видання, після цієї жвавої суперечки кілька європейських міністрів втрутилися, висловивши бажання, щоб США продовжували дипломатичні зусилля щодо росії та України. За словами двох джерел, наприкінці зустрічі Рубіо і Каллас провели коротку приватну розмову, щоб зменшити напруження.

Після зустрічі G7 Рубіо повідомив журналістам, що ніякої напруженості чи критики на зустрічі не було. Він пояснив, що на таких зустрічах зазвичай дякують США за роль посередника у війні між росією та Україною, і ніхто там не підвищував голос і не робив негативних зауважень.