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На зустрічі з президентом Естонії Зеленський розповів про перспективи членства в НАТО

02 червня 2023, 20:27
На зустрічі з президентом Естонії Зеленський розповів про перспективи членства в НАТО
Володимир Зеленський
Зеленський підкреслив, що Україна не шукає альтернативи членству в НАТО. Водночас державі необхідні гарантії безпеки до закінчення війни проти росії.

Під час прес-конференції президента України Володимира Зеленського з президентом Естонії Аланом Карісом, який 2 червня перебува у Києві з візитом, було наголошено, що Україна не має наміру втягнути будь-яку країну-члена НАТО у війну.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

"Ми люди адекватні, розуміємо, що жодну країну НАТО ми не будемо втягувати у війну. Тому ми розуміємо, що не будемо членами НАТО поки іде ця війна. Не тому, що не хочемо, тому що це неможливо", - сказав він.

При цьому Зеленський підкреслив, що Україна не шукає альтернативи членству в НАТО. Водночас державі необхідні гарантії безпеки до закінчення війни проти росії. За його словами, під гарантіями безпеки маються на увазі санкції, фінансові гарантії, зброя тощо.

"Те, що є сьогодні не в документах, а є в реальності. Якщо ми хочемо мати їх на папері, то там повинно бути чітко вказано або супроводжуватись чимось конкретним, що ці гарантії безпеки діють, поки Україна не отримає головні гарантії безпеки, а саме - членство в НАТО", - сказав він.

В свою чергу президент Естонії зазначив, що його країна підтримує Україну як у боротьбу з російською агресією, так і на шляху до членства в ЄС і НАТО.

"Україна заслужила на мир в межах своїх міжнародно визнаних територій. Харків, Донецьк, Херсон, Крим - вся українська земля ніколи не має зазнати злигоднів війни, її жахів. надаючи перспективну стратегію щодо підтримання архітектури європейської безпеки, ми маємо ввести Україну до нашої демократичної родини й також домагатися розширення ЄС і НАТО", - сказав Каріс.

"Я хочу підтвердити нашу підтримку України, як на бойовищі, так і на шляху до ЄС і НАТО", - додав він.

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