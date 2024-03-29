Наближається наступна ескалація путіна – NYT

Навіть без теракту путін був готовий активізувати свої атаки на Україну.

Після терористичного акту в московському "Крокус Сіті Холл" росія сумує. Але лідери країни, навпаки, зайняті іншим — вони готують змову.

Мета зрозуміла. Попри те, що ІДІЛ узяв на себе відповідальність за напад, російське керівництво неодноразово звинувачувало Україну та її західних прихильників. Какофонія необґрунтованих звинувачень на адресу Києва, супроводжувана новими ударами по цивільній інфраструктурі, є явною ознакою намірів.

Про це повідомляє The New York Times.

"З погляду путіна, ескалація в Україні — посилення атак по всій лінії фронту з метою захоплення якомога більшої території, а також посилення бомбардувань міст України з метою виснаження населення — має великий сенс. Це покаже простим росіянам, що ті, хто завдає їм шкоди, будуть покарані, відверне увагу від нездатності силових структур запобігти нападу і, можливо, навіть викличе більшу підтримку військового конфлікту", — пише газета.

Але навіть без теракту путін був готовий активізувати свої атаки на Україну. У військовому відношенні російські війська зараз мають переваги перед Україною в живій силі та техніці. Оскільки військова підтримка Києва з боку Заходу перебуває у стані невизначеності.

російські чиновники невпинно працюють над тим, щоб інтегрувати незахідні держави в лояльні структури, знижуючи ризик того, що ці партнери можуть чинити тиск на москву з метою згортання конфлікту. У центрі цих амбітних дипломатичних зусиль перебуває клуб країн, що розвиваються, відомий як БРІКС, який нещодавно збільшив свої лави. росія активно закликає постійно зростаючу групу країн, що належать до того, що вона любить називати "глобальною більшістю" — від Алжиру до Зімбабве — співпрацювати з БРІКС.

"російський уряд також став більш нахабним у підбурюванні антизахідних сил по всьому світу. Він потурає Північній Кореї, підтримує військові диктатури в африканському регіоні Сахель на південь від Сахари й заохочує Іран і його мережу проксі. Там, де є загроза західним інтересам, російська військова підтримка або політичне заступництво не змусять себе чекати", — повідомляє The New York Times.

У сукупності махінації москви підживлюють відчуття зростаючої нестабільності в усьому світі. Через два роки після початку найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни європейські столиці все ще не можуть рішуче відреагувати. Вони занадто повільні у відправленні боєприпасів в Україну і продовжують розходитися в думках щодо того, як тримати оборону проти росії.

"Попереду на Україну чекають важкі місяці. А теракт у московському "Крокус Сіті Холл", який жорстоко спростував заяви путіна про забезпечення безпеки росії, найімовірніше, тільки погіршить ситуацію", — підсумувала газета.