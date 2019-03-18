Набрали чинності нові правила повітряних перевезень

Тепер авіакомпанії можуть закривати стійки реєстрації не раніше 45 хвилин до вильоту, а виходи на посадку - не раніше 15 хвилин до вильоту

Набрали чинності нові правила авіаперевезень та обслуговування пасажирів, у яких змінилась інформація про максимальну вагу багажу і правила реєстрації на рейс.

У новій редакції правил відсутні норми про обов'язкове безкоштовному перевезенні багажу певної ваги (раніше 15 кг). Тепер інформація про максимальну кількість і вазі багажу, який можна провозити безкоштовно, вказується в правилах авіаперевізника і договорі перевезення, що надається пасажиру, повідомляє "Європейська правда".

Також змінилися правила стягування плати за реєстрацію на рейс. Відзначається, що зареєструватися безпосередньо в аеропорту можна безкоштовно, якщо це передбачено правилами застосування тарифу, за яким придбано квиток, або якщо не можна зареєструватися онлайн або в кіосках самообслуговування.

"В іншому випадку за здійснення реєстрації в аеропорту авіаперевізник може стягувати додаткову плату", - наголошується в тексті правил.

Змінилися і терміни закінчення реєстрації і посадки в літак. Тепер авіакомпанії можуть закривати стійки реєстрації не раніше 45 хвилин до вильоту, а виходи на посадку - не раніше 15 хвилин до вильоту (раніше 40 і 10 хвилин відповідно).

Державіаслужба також прибрала мінімальну норму відстані між кріслами (раніше не менше 31 дюйма в бізнес і преміум-класі і не менше 29 дюймів - в економ-класі).

Раніше в Україні діяла редакція правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджена Мінінфраструктури в грудні 2012 року.

Нагадаємо, що на початку року у МАУ набули чинності нові правила перевезення ручної поклажі.