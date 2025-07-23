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НАБУ і САП завершили слідство у справі Коломойського

23 липня 2025, 16:35
НАБУ і САП завершили слідство у справі Коломойського
Фото: Українська правда
За даними слідства, бізнесмен розробив схему привласнення грошей Приватбанку

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство у справі колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського та пʼятьох колишніх працівників банківської установи, підозрюваних у заволодінні понад 9,2 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року Коломойський, який на той момент був головою Дніпропетровської облдержадміністрації, розробив план заволодіння коштами Приватбанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
 
"Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара Приватбанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу Приватбанку на виконання вимог Національного банку України", – йдеться в заяві.
Серед підозрюваних:
 
  • колишній кінцевий бенефіціарний власник Приватбанку, організатор групи;
  • колишній голова правління Приватбанку; 
  • колишній заступник керівника напрямку - директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з Приватбанком; 
  • ексзаступниця голови правління Приватбанку – директорка казначейства; 
  • ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства Приватбанку; 
  • ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу Приватбанку. 
 
Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Епізод є четвертим у справі заволодіння коштами Приватбанку.

 

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