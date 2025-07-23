НАБУ і САП завершили слідство у справі Коломойського

За даними слідства, бізнесмен розробив схему привласнення грошей Приватбанку

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство у справі колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського та пʼятьох колишніх працівників банківської установи, підозрюваних у заволодінні понад 9,2 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року Коломойський, який на той момент був головою Дніпропетровської облдержадміністрації, розробив план заволодіння коштами Приватбанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

"Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара Приватбанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу Приватбанку на виконання вимог Національного банку України", – йдеться в заяві.