НАБУ і САП завершили слідство у справі Коломойського
23 липня 2025, 16:35
Фото: Українська правда
За даними слідства, бізнесмен розробив схему привласнення грошей Приватбанку
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство у справі колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського та пʼятьох колишніх працівників банківської установи, підозрюваних у заволодінні понад 9,2 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року Коломойський, який на той момент був головою Дніпропетровської облдержадміністрації, розробив план заволодіння коштами Приватбанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
"Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара Приватбанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу Приватбанку на виконання вимог Національного банку України", – йдеться в заяві.
Серед підозрюваних:
- колишній кінцевий бенефіціарний власник Приватбанку, організатор групи;
- колишній голова правління Приватбанку;
- колишній заступник керівника напрямку - директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з Приватбанком;
- ексзаступниця голови правління Приватбанку – директорка казначейства;
- ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства Приватбанку;
- ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу Приватбанку.
Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Епізод є четвертим у справі заволодіння коштами Приватбанку.