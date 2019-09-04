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НАБУ проводить обшуки у Державній судовій адміністрації в Києві

Обшуки проходять в межах розслідування за фактом можливого привласнення коштів
Детективи НАБУ проводять обшуки в приміщенні Державної судової адміністрації України в Києві.
НАБУ проводить обшуки у Державній судовій адміністрації в Києві Фото: kievsmi.net

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють обшуки  в приміщенні Державної судової адміністрації України в Києві. Слідча дія санкціонована і проводиться в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого привласнення  коштів під час здійснення закупівель оргтехніки для потреб судів України коштом державного бюджету", - повідомляє НАБУ на своїй сторінці у Facebook.

"Попередня правова кваліфікація — ч.5 ст. 191 КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали навесні 2018 року", - додали у відомстві.

Водночас "Судово-юридична газета" у вівторок також повідомляє, що в приміщенні Державної судової адміністрації проводиться обшук співробітниками НАБУ.

"Обшук проводиться в двох будівлях ДСА. Почався приблизно в 11:00. Обшук проходить в цілому ряді приміщень, в тому числі, за даними співрозмовників, в кабінетах голови ДСА Зеновія Холоднюка і заступника глави ДСА Людмили Гізатулін", - повідомляє видання.

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09 04 2019 15:00
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