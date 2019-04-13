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НАБУ розпочало 22 кримінальні провадження щодо розтрати коштів на регіональний розвиток

Рахункова проводила вибірковий аудит у 11 регіонах (включно із Києвом) і знайшла порушення в кожному
Органами прокуратури та НАБУ розпочато 22 кримінальні провадження, зокрема, 13 — за розтрату коштів, 5 — за службове підроблення, 4 — за зловживання службовим становищем.
НАБУ розпочало 22 кримінальні провадження щодо розтрати коштів на регіональний розвиток Фото: соцмережі

Це підсумок перевірки використання коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), проведеної Рахунковою палатою. У 2017 р. за рахунок коштів ДФРР профінансовано 803 проекти регіонального розвитку, з яких завершено 401 проект, ще 131 проект не було завершено у передбачений термін. Але порівняно з 2018 р. досягнення 2017-го — зразкові. Торік із 450 запланованих проектів не встигли закінчити 238, тобто не виконали більш як половину запланованого, повідомляє DT.UA.

Найбільше нереалізованих проектів у Донецькій області — 47, Луганській — 30, Запорізькій і Черкаській — по 17, Сумській — 16. Але й іншим є чим "похвалитися".

"Рахункова проводила вибірковий аудит у 11 регіонах (включно із Києвом) і знайшла порушення в кожному. За два роки області та столиця неефективно використали понад 158 млн грн. У більшості випадків йдеться про "нерезультативне використання грошей", тобто їх сплату за неіснуючі роботи і послуги підрядникам. Простими словами, гроші скоріш за все вкрали, але доводити це має "неупереджене" слідство і "непідкупні" суди, — зазначає оглядач. — Понад 196,5 млн перевірені регіони витратили із прямим порушенням законодавства, що призвело до збитків в обсязі 69,6 млн грн. Кошти невеликі, якщо порівнювати із видатками держбюджету, але якщо глянути на бюджети регіонів, то масштаб проблеми зростає на очах. Тим паче, що за кожною вкраденою або неефективно витраченою гривнею стоять недобудовані садки та школи, аварійні колектори, невідремонтовані тепломережі, незаасфальтовані дороги". 

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13 04 2019 13:33
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