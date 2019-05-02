НАБУ розслідує законність купівлі Генпрокуратурою 17 авто

Приводом для початку перевірки стало рішення суду

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом законності закупівлі Генеральною прокуратурою 17 автомобілів.

Справу було відкрито 31 січня по 2 ч. ст. 210 (порушення законодавства про бюджетну систему) Кримінального кодексу України, повідомляють "Українські Новини" з посиланням на джерело у відомстві.

Як зазначив співрозмовник видання, приводом для цього стало рішення суду, який зобов'язав НАБУ розпочати відповідне розслідування.

Згідно з фабулою провадження, за 2017 рік Генпрокуратура закупила 17 легкових автомобілів на суму 12 млн гривень всупереч положенням постанови Кабінету Міністрів, згідно з яким закупівля транспортних засобів була припинена.

Нагадаємо, раніше Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом змови генерального прокурора України Юрія Луценка з його першим заступником Дмитром Сторожуком з метою отримання неправомірної вигоди.