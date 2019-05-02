НАБУ розслідує законність купівлі Генпрокуратурою 17 авто
Справу було відкрито 31 січня по 2 ч. ст. 210 (порушення законодавства про бюджетну систему) Кримінального кодексу України, повідомляють "Українські Новини" з посиланням на джерело у відомстві.
Як зазначив співрозмовник видання, приводом для цього стало рішення суду, який зобов'язав НАБУ розпочати відповідне розслідування.
Згідно з фабулою провадження, за 2017 рік Генпрокуратура закупила 17 легкових автомобілів на суму 12 млн гривень всупереч положенням постанови Кабінету Міністрів, згідно з яким закупівля транспортних засобів була припинена.
Нагадаємо, раніше Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом змови генерального прокурора України Юрія Луценка з його першим заступником Дмитром Сторожуком з метою отримання неправомірної вигоди.
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