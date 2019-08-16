НАБУ відкрило справу проти Грицака
"8 серпня на підставі ухвали… Солом’янського районного суду Києва внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за фактом можливого… штучного створення доказів обвинувачення та інших фальсифікацій головою СБУ, першим заступником голови СБУ та іншими службовими особами правоохоронних органів під час здійснення розслідування кримінального провадження", - йдеться у відповіді НАБУ на запит УП.
Попередню справу кваліфікували за ч.2 ст.372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. ) ККУ.
У НАБУ відзначили, що відомості про перебіг розслідування у вказаному кримінальному провадженні становлять таємницю досудового розслідування.
Згідно з рішенням суду, заявник звинувачує Грицака, його заступника, працівників прокуратури Волинської області, керівництво слідчого управління ГУ НП у Волинській області та інших посадовців у зловживанні владою, службовому підробленні та отриманні хабара.
Нагадаємо, що в червні Верховна Рада не підтримала звільнення голови Служби безпеки Василя Грицака.
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