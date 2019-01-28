НАБУ закрило кримінальну справу про незаконне збагачення мера Дніпра
Справу розслідували з 20 червня 2018 року за частиною 3 статті 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу.
За матеріалами справи, Філатов - кінцевий бенефіціар офшорних компаній, які володіють об'єктами нерухомості у Дніпрі, - отримує щорічний дохід у розмірі 50 млн гривень від діяльності підконтрольних активів.
Справу закрили наприкінці 2018 року, а саме 29 грудня у зв'язку з відсутністю в діях Філатова складу кримінального злочину, повідомило агентство "Українські новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Раніше, Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до керівництва силових відомств України з проханням надати йому особисту охорону. Філатов заявив, що у нього загострилося "почуття небезпеки". Міністерство внутрішніх справ надало йому особисту охорону.
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