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НАБУ закрило кримінальну справу про незаконне збагачення мера Дніпра

У діях Філатова не знайшли складу злочину
Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення мера Дніпра Бориса Філатова.
НАБУ закрило кримінальну справу про незаконне збагачення мера Дніпра Фото: dpchas.com.ua

Справу розслідували з 20 червня 2018 року за частиною 3 статті 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу.

За матеріалами справи, Філатов - кінцевий бенефіціар офшорних компаній, які володіють об'єктами нерухомості у Дніпрі, - отримує щорічний дохід у розмірі 50 млн гривень від діяльності підконтрольних активів.

Справу закрили наприкінці 2018 року, а саме 29 грудня у зв'язку з відсутністю в діях Філатова складу кримінального злочину, повідомило агентство "Українські новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Раніше, Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до керівництва силових відомств України з проханням надати йому особисту охорону. Філатов заявив, що у нього загострилося "почуття небезпеки". Міністерство внутрішніх справ надало йому особисту охорону.

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28 01 2019 10:36
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