НАБУ закрило справу щодо незаконного збагачення Портнова

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження, відкрите за фактом можливого незаконного збагачення на 26 млн гривень колишнього першого заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова.

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження, відкрите за фактом можливого незаконного збагачення на 26 млн гривень колишнього першого заступника глави Адміністрації Януковича Андрія Портнова, йдеться у відповіді НАБУ на запит "Українських Новин".

У рамках провадження розслідували факт отримання Портновим у період з липня 2011 року по 31 грудня 2013 року незаконних виплат на загальну суму 26 млн грн. Справу закрито у зв'язку з рішенням Конституційного Суду про неконституційність притягнення до відповідальності чиновників за незаконне збагачення.

Раніше Генеральна прокуратура відмовилася виконати рішення суду про закриття до 20 березня всіх кримінальних проваджень проти Портнова. 20 лютого Печерський райсуд Києва встановив для ГПУ термін один місяць для завершення розслідування кримінальних проваджень щодо екс-заступника голови АП. Зокрема, йдеться про кримінальні провадження, відкриті за фактом можливого незаконного збагачення, а також за фактом погрози з боку Портнова на адресу екс-депутата Інни Богословської.

Нагадаємо, що в березні минулого року СБУ заявила, що почала провадження проти Портнова за статтею "державна зрада".

ГПУ зняла арешт з рахунків і закрила кримінальне провадження проти Портнова у частині підозри у привласненні коштів.