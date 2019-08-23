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НАБУ закрило справу про можливу розтрату коштів "Кінокварталом" Зеленського

Цю справу відкрили в квітні 2019 року за заявою організації "Спілка добровольців", в якій вважали, що "Кіноквартал" порушив умову держфінансування - стрічка мала бути українською
Національне антикорупційне бюро не знайшло ознак розтрати коштів компанією "Кіноквартал" та працівниками Держкіно під час зйомок фільму "Я, ти, він, вона".
НАБУ закрило справу про можливу розтрату коштів "Кінокварталом" Зеленського Фото: EPA / ZOYA SHU

Так, кримінальну справу закрили 8 липня у зв’язку з тим, що під час розслідування детективи не виявили «жодних даних, які б вказували на наявність в діях службових осіб Держкіно та представників ТОВ "Кіноквартал" ознак складу "кримінального правопорушення", повідомляє "Громадське".

Цю справу відкрили в квітні 2019 року за заявою організації "Спілка добровольців", в якій вважали, що "Кіноквартал" порушив умову держфінансування - стрічка мала бути українською.

Держкіно профінансувало 49% бюджету стрічки компанії президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, справу було відкрито детективами НАБУ у квітні за заявою організації "Спілка добровольців". Йдеться про те, що Держкіно фінансувало 49% бюджету фільму компанії Зеленського під назвою "Я, ти, він, вона".

Спілка добровольців заявляє, що умовою фінансування було створення фільму повністю українською мовою, але компанія Зеленського цієї умови не виконала, а отже, допустила розтрату держкоштів.

Українська романтична комедія "Я, Ти, Він, Вона" встановила новий абсолютний касовий рекорд українського кіно.

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