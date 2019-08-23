НАБУ закрило справу про можливу розтрату коштів "Кінокварталом" Зеленського

Цю справу відкрили в квітні 2019 року за заявою організації "Спілка добровольців", в якій вважали, що "Кіноквартал" порушив умову держфінансування - стрічка мала бути українською

Національне антикорупційне бюро не знайшло ознак розтрати коштів компанією "Кіноквартал" та працівниками Держкіно під час зйомок фільму "Я, ти, він, вона".

Так, кримінальну справу закрили 8 липня у зв’язку з тим, що під час розслідування детективи не виявили «жодних даних, які б вказували на наявність в діях службових осіб Держкіно та представників ТОВ "Кіноквартал" ознак складу "кримінального правопорушення", повідомляє "Громадське".

Цю справу відкрили в квітні 2019 року за заявою організації "Спілка добровольців", в якій вважали, що "Кіноквартал" порушив умову держфінансування - стрічка мала бути українською.

Держкіно профінансувало 49% бюджету стрічки компанії президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, справу було відкрито детективами НАБУ у квітні за заявою організації "Спілка добровольців". Йдеться про те, що Держкіно фінансувало 49% бюджету фільму компанії Зеленського під назвою "Я, ти, він, вона".

Спілка добровольців заявляє, що умовою фінансування було створення фільму повністю українською мовою, але компанія Зеленського цієї умови не виконала, а отже, допустила розтрату держкоштів.

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