НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського "Кіноквартал"

Йдеться про фінансування фільму компанії "Я, ти, він, вона"

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження, відкрите за фактом можливої розтрати держкоштів компанією президента Володимира Зеленського "Кіноквартал".

"Зазначене кримінальне провадження закрито 8.07.2019 на підставі п.2 ч.1 ст.284 Кримінального процесуального кодексу України, з огляду на те, що під час провадження досудового розслідування за вказаним фактом не було виявлено жодних даних, які вказували б на наявність у діях службових осіб Держкіно і представників ТОВ "Кіноквартал" ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 (розтрата державних коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу", - йдеться у відповіді НАБУ на запит "Українських Новин".

Нагадаємо, справу було відкрито детективами НАБУ у квітні за заявою організації "Спілка добровольців". Йдеться про те, що Держкіно фінансувало 49% бюджету фільму компанії Зеленського під назвою "Я, ти, він, вона".

Спілка добровольців заявляє, що умовою фінансування було створення фільму повністю українською мовою, але компанія Зеленського цієї умови не виконала, а отже, допустила розтрату держкоштів.

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