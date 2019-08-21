Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського "Кіноквартал"

Йдеться про фінансування фільму компанії "Я, ти, він, вона"
Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження, відкрите за фактом можливої розтрати держкоштів компанією президента Володимира Зеленського "Кіноквартал".
НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського "Кіноквартал" Фото: EPA / ZOYA SHU

"Зазначене кримінальне провадження закрито 8.07.2019 на підставі п.2 ч.1 ст.284 Кримінального процесуального кодексу України, з огляду на те, що під час провадження досудового розслідування за вказаним фактом не було виявлено жодних даних, які вказували б на наявність у діях службових осіб Держкіно і представників ТОВ "Кіноквартал" ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 (розтрата державних коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу", - йдеться у відповіді НАБУ на запит "Українських Новин".

Нагадаємо, справу було відкрито детективами НАБУ у квітні за заявою організації "Спілка добровольців". Йдеться про те, що Держкіно фінансувало 49% бюджету фільму компанії Зеленського під назвою "Я, ти, він, вона".

Спілка добровольців заявляє, що умовою фінансування було створення фільму повністю українською мовою, але компанія Зеленського цієї умови не виконала, а отже, допустила розтрату держкоштів.

Українська романтична комедія "Я, Ти, Він, Вона" встановила новий абсолютний касовий рекорд українського кіно.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 08 2019 11:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.