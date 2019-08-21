НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського "Кіноквартал"
"Зазначене кримінальне провадження закрито 8.07.2019 на підставі п.2 ч.1 ст.284 Кримінального процесуального кодексу України, з огляду на те, що під час провадження досудового розслідування за вказаним фактом не було виявлено жодних даних, які вказували б на наявність у діях службових осіб Держкіно і представників ТОВ "Кіноквартал" ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 (розтрата державних коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу", - йдеться у відповіді НАБУ на запит "Українських Новин".
Нагадаємо, справу було відкрито детективами НАБУ у квітні за заявою організації "Спілка добровольців". Йдеться про те, що Держкіно фінансувало 49% бюджету фільму компанії Зеленського під назвою "Я, ти, він, вона".
Спілка добровольців заявляє, що умовою фінансування було створення фільму повністю українською мовою, але компанія Зеленського цієї умови не виконала, а отже, допустила розтрату держкоштів.
Українська романтична комедія "Я, Ти, Він, Вона" встановила новий абсолютний касовий рекорд українського кіно.
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