НАБУ закрило справу проти заступника голови СБУ Демчини, - ЗМІ

Його підозрювали в незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальну справу проти заступника голови Служби безпеки Павла Демчини.

Справу закрили 18 березня, повідомляють "Українські Новини" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

У прес-службі НАБУ не змогли підтвердити цю інформацію, але зазначили, що ця справа підпадає під закриття після рішення Конституційного суду. Раніше суд скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, інформує "theБабель"

Як повідомили в НАБУ, вони будуть змушені закрити близько 60 кримінальних справ.

Нагадаємо, 1 червня проект журналістських розслідувань "Схеми" опублікував розслідування щодо статків першого заступника голови СБУ, очільника Управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Павла Демчини. Журналісти стверджують, що чиновник придбав спортивний автомобіль "Рендж Ровер" за $30 тис. при щомісячній зарплаті 60 тис. грн, а його незаможні родичі володіють елітною нерухомістю на Рівненщині.