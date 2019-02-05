Набули чинності штрафи за використання символіки Нацполіції

Незаконне використання символіки Нацполіції фізичною особою тягне за собою накладення штрафу від 17 до 34 тисяч гривень

В Україні з 2 травня почали діяти штрафи за несанкціоноване використання символіки і назви Національної поліції.

"Ознаками належності до поліції є символіка поліції, однострій поліцейських, спеціальні звання, відомчі відзнаки, спеціальний жетон та службове посвідчення поліцейського", - йдеться у законі № 2584-VIII "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо використання найменування та ознак приналежності до Національної поліції України".

Згідно з ним, незаконне використання символіки Нацполіції фізичною особою тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 34 тисяч гривень.

За таке саме незаконне використання символіки Нацполіції органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, фізичними особами - підприємцями, а також громадськими об’єднаннями буде стягнуто від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 тисяч до 51 тисячі гривень).

За повторне порушення цього закону з громадян і фізосіб будуть стягувати від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тисячі до 68 тисяч гривень) та з фізичних осіб - підприємців, посадових осіб - від чотирьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тисяч – 85 тисяч гривень).

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада ввела штраф за незаконне використання найменування та символіки Національної поліції України.