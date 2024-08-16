Набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу

Закон регулює обіг канабісу у медичній, промисловій та науковій діяльності.

16 серпня в Україні починає діяти закон про легалізацію медичного канабісу, який регулює обіг рослин роду конопель Cannabis.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Зокрема, препаратами на основі канабісу дозволено лікуватися військовослужбовцям, які хворіють на ПТСР, мають тривожні розлади, а також пацієнтам з епілепсією, онкохворим і паліативним хворим, котрі страждають від хронічного болю.

Крім того, канабіс, його смолу, екстракти й настоянки з нього прибрано з переліку особливо небезпечних речовин.

Відтепер також дозволено вирощування рослин роду конопель із промисловою метою. Виняток – виробництво наркотичних засобів і психотропних речовин. Обов'язковою вимогою є вирощування в умовах закритого ґрунту, цілодобовий відеонагляд із наданням безоплатного доступу до нього Нацполіції.

Для вирощування медичного канабісу в Україні розроблено ліцензійні умови, які незабаром має розглянути й затвердити Кабмін. Під ліцензійний контроль підпадатиме весь ланцюг обігу медичних конопель – від імпорту чи вирощування до продажу пацієнтам в аптеках.

Ліки з медичного канабісу у формі оральних крапель, твердих капсул або дентальних паст виготовлятимуть в аптеках і призначатимуть пацієнтам, для яких звичайні лікарські засоби не мають терапевтичного ефекту або спричиняють побічні реакції, котрі погано переносять. Придбати їх можна буде лише за електронним рецептом, у якому буде вказано лікарську форму й дозування, назви активних речовин, котрі входять до їхнього складу.