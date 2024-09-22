Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Над Балтійським морем виявили шість російських літаків

22 вересня 2024, 12:57
Над Балтійським морем виявили шість російських літаків
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
російські літаки не надали планів польоту і не ввімкнули передавачі.
Впродовж 20 і 21 вересня над регіоном Балтійського моря ВПС Латвії виявили шість російських літаків.
 
Про це повідомили Військово-повітряні сили Латвії, пише Delfi.
 
російські літаки не надали планів польоту і не ввімкнули передавачі. Розміщені в Латвії винищувачі НАТО Eurofighter здійснили виліт, порушників було попереджено і супроводжено.
 
До слова, Міністерство оборони Латвії повідомило у вівторок, що близько 9-ї години ранку поблизу державного кордону Латвії з Білоруссю було виявлено непізнаний повітряний об'єкт, який наблизився до кордону і перетнув його на території Краславського краю. Для обстеження району з бази в Лієлварді було піднято в повітря винищувачі патрульної місії НАТО, які жодних підозрілих об'єктів у повітряному просторі Латвії не виявили.
 
Пізніше військові повідомили, що непізнаним "об'єктом" у небі Латгале, через який підняли винищувачі НАТО, виявилася зграя птахів.
 
Міноборони наголошує, що Національні збройні сили разом із союзниками по НАТО продовжують стежити за ситуацією на східному кордоні, і спостереження за повітряним простором після інциденту 7 вересня посилено.

 

війна в Українівинищувач f-16росія окупанти

Останні матеріали

Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Політика
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 16:24
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Політика
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 12:38
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Політика
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 15:39
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Політика
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 12:12
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через
Політика
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через "червоні лінії" в Україні – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 08:18
Виклик
Політика
Виклик "Хезболли". Як Ізраїль реагуватиме далі на вибухи пейджерів – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 16:12
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Cуспільство
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 11:56
Cуспільство
"Професіоналізм" ФСБ дозволяє українцям все більше оточувати росіян у Курській області. На Донбасі здебільшого без змін – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 00:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється