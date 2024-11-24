Над британськими авіабазами помітили невідомі безпілотники – The Guardian

ВПС США поки не впевнені в тому, що безпілотники були ворожими

Військово-повітряні сили США помітили непізнані БПЛА над трьома авіабазами у Великій Британії. Поки американські військові не впевнені в тому, що це були ворожі безпілотники.

Про це пише The Guardian.

У ВПС США розповіли журналістам, що Невеликі безпілотні літальні апарати помітили в період з 20 до 22 листопада над авіабазами ВПС Британії Лейкенхіт і Мілденхолл у графстві Саффолк, а також над авіабазою Фелтвелл у Норфолку. Військові не уточнили, чи застосовувалися якісь захисні механізми.

"Кількість безпілотників коливалася, і вони різнилися за розміром, а також конфігурацією. За ними велося активне спостереження, і керівники установки дійшли висновку, що жодне з вторгнень не зачепило присутніх на базі осіб або критично важливу інфраструктуру", - поділився представник ВПС США в Європі.