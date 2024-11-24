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Над британськими авіабазами помітили невідомі безпілотники – The Guardian

24 листопада 2024, 19:19
Над британськими авіабазами помітили невідомі безпілотники – The Guardian
ВПС США поки не впевнені в тому, що безпілотники були ворожими
Військово-повітряні сили США помітили непізнані БПЛА над трьома авіабазами у Великій Британії. Поки американські військові не впевнені в тому, що це були ворожі безпілотники.
 
Про це пише The Guardian.
 
У ВПС США розповіли журналістам, що Невеликі безпілотні літальні апарати помітили в період з 20 до 22 листопада над авіабазами ВПС Британії Лейкенхіт і Мілденхолл у графстві Саффолк, а також над авіабазою Фелтвелл у Норфолку. Військові не уточнили, чи застосовувалися якісь захисні механізми.
 
"Кількість безпілотників коливалася, і вони різнилися за розміром, а також конфігурацією. За ними велося активне спостереження, і керівники установки дійшли висновку, що жодне з вторгнень не зачепило присутніх на базі осіб або критично важливу інфраструктуру", - поділився представник ВПС США в Європі.
 
Американські військові підкреслили, що вони залишають за собою право захищати авіабази в разі вторгнення.
 
"Ми продовжуємо контролювати наш повітряний простір і працюємо з владою країни, що приймає нас, і партнерами місії, щоб гарантувати безпеку персоналу, об'єктів і активів бази", - додав представник ВПС США в Європі.
 
У Міноборони Великої Британії зазначили, що серйозно ставляться до загроз і вживають жорстких заходів на оборонних об'єктах, розповіли журналісти. У відомстві натякнули, що в разі загрози по дронам застосовується вогонь.

 

дрониБританіявійна в Україніросія окупанти

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