Над данським портом зафіксували близько 20 невідомих дронів

Правоохоронці намагаються встановити загальну кількість безпілотників і їхнього власника

Правоохоронці Данії розслідують повідомлення про близько 20 безпілотників, які помітили над портом Кеге біля Копенгагена.

Повідомив про цей випадок очевидець, який стверджував, що бачив близько 20 безпілотників. Вони згодом на великій швидкості зникли в затоці.

Коли офіцери прибули на місце події, то побачили чотири великі БпЛА над пристанню.