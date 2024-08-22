Над хімічним об'єктом в Німеччині були помічені російські безпілотники – Bild
Над найбільшим індустріальним парком у Шлезвіг-Гольштайні літають невідомі безпілотні літальні апарати - у диверсії підозрюють кремль.
Про це пише Bild.
"Нещодавно поліцейські дільниці та прокуратуру підняли по тривозі через ворожий об'єкт - мова може йти про військовий безпілотник РФ. Крім того, останніми днями кілька безпілотників пролітали над виведеною з експлуатації атомною електростанцією, терміналом скрапленого природного газу і хімічними заводами в місті Брунсбюттель", - пише видання.
У внутрішньому звіті поліції мовиться, що кілька разів було порушено безпольотну зону над атомною електростанцією. Ворожий об'єкт, імовірно, військовий безпілотник, був захоплений.
Прокуратура Фленсбурга розслідує агентурну діяльність з метою саботажу. За даними журналістів, безпілотники могли запустити з цивільних кораблів у Північному морі російські агенти.
Польоти дронів у районі АЕС фіксують із 8 серпня, увечері 20 серпня над станцією пролетів БПЛА зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину. Останній дрон помітили сьогодні. На думку фахівців, може йтися про російські безпілотники "Орлан-10".