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Над хімічним об'єктом в Німеччині були помічені російські безпілотники – Bild

22 серпня 2024, 16:36
Над хімічним об'єктом в Німеччині були помічені російські безпілотники – Bild
Фото: galinfo.com.ua
Інцидент вже розслідує прокуратура.

Над найбільшим індустріальним парком у Шлезвіг-Гольштайні літають невідомі безпілотні літальні апарати - у диверсії підозрюють кремль.

Про це пише Bild.

"Нещодавно поліцейські дільниці та прокуратуру підняли по тривозі через ворожий об'єкт - мова може йти про військовий безпілотник РФ. Крім того, останніми днями кілька безпілотників пролітали над виведеною з експлуатації атомною електростанцією, терміналом скрапленого природного газу і хімічними заводами в місті Брунсбюттель", - пише видання. 

У внутрішньому звіті поліції мовиться, що кілька разів було порушено безпольотну зону над атомною електростанцією. Ворожий об'єкт, імовірно, військовий безпілотник, був захоплений. 

Прокуратура Фленсбурга розслідує агентурну діяльність з метою саботажу. За даними журналістів, безпілотники могли запустити з цивільних кораблів у Північному морі російські агенти.

Польоти дронів у районі АЕС фіксують із 8 серпня, увечері 20 серпня над станцією пролетів БПЛА зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину. Останній дрон помітили сьогодні. На думку фахівців, може йтися про російські безпілотники "Орлан-10".

 
НімеччинаРосіяОрлан-10

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