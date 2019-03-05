Над КНДР нависла загроза голоду через неврожай
Виявилося, що десять мільйонів жителів КНДР страждають від гострого недоїдання. Влада країни звела щоденний раціон північнокорейців до 300 г їжі, інформує LB.ua.
"Це нове дослідження в галузі безпеки харчування в КНДР показує, що внаслідок найсильнішого за останні десять років неврожаю 10,1 мільйона осіб страждають від гострого недоїдання", - заявив представник ВПП Ерве Верхозель. Населення КНДР налічує 25 мільйонів осіб. Таким чином, перед загрозою голоду виявилося більш ніж 40% жителів Північної Кореї.
Представник ВПП також зазначив, що неврожай є наслідком затяжної посухи і повені. У 2019 року в КНДР було вироблено тільки 4,9 мільйона тонн сільгосппродукції, що є найнижчим показником з 2008 року, виробничий дефіцит оцінюється в 1,36 мільйона тонн.
Голод є структурною проблемою Північної Кореї. З 1990-х років від голоду в країні померли щонайменше сотні тисяч жителів. У 2018 році КНДР отримала 66 тисяч тонн сільськогосподарської продукції як гуманітарну допомогу, а також імпортувала 390 тисяч тонн.
Раніше Володимир Путін вперше зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Владивостоці.
Зазначимо, що це перший в історії візит Кім Чен Ина в Росію.
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