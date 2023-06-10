Над Одещиною ППО збила 8 "Шахедів" та 2 ракети
В ніч проти 10 червня над Одещиною збили вісім безпілотників типу Shahed-131/136, якими росіяни атакували регіон.
Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Під час нічної атаки уламки одного з дронів влучили у квартиру багатоповерхівки. Попередньо, троє людей загинули і понад 26 дістали поранення, серед них двоє дітей та вагітна жінка.
Військові заявляють, що всі іранські безпілотники, якими росіяни атакували Одеську область, були знищені — загалом вісім Shahed. Також вдалося збити дві ракети.