Над Польщею згоріли фрагменти ракети Маска

Уламки імовірно впали біля Познані

19 лютого уранці над Польщею згорів елемент космічної ракети Falcon 9 американського мільярдера Ілона Маска. Явище було видно над Мазовією, Нижньою Сілезією та Великою Польщею. Об'єкт також було помічено над Німеччиною та Данією.

Про це пише RMF24, і це підтвердило Польське космічне агентство.

"Вночі з 04:46 до 04:48 19 лютого 2025 року над територією Польщі відбулося неконтрольоване входження в атмосферу ступеня ракети-носія FALCON 9 R/B – номер об’єкта NORAD / COSPAR ID 62878 / 2025-022Y. Ступінь ракети вагою приблизно 4 тонни надійшов від місії Space X Starlink Group 11-4, яка стартувала з авіабази Ванденберг у Каліфорнії 1 лютого 2025 року", – повідомляється на сайті відомства.

Раніше 12 польських міністерств повідомляли про те, що частина ракети-носія Falcon 9 неконтрольовано ввійде в атмосферу над країною.