Над Польщею згоріли фрагменти ракети Маска
19 лютого 2025, 19:32
Фото: RMF FM
Уламки імовірно впали біля Познані
19 лютого уранці над Польщею згорів елемент космічної ракети Falcon 9 американського мільярдера Ілона Маска. Явище було видно над Мазовією, Нижньою Сілезією та Великою Польщею. Об'єкт також було помічено над Німеччиною та Данією.
Про це пише RMF24, і це підтвердило Польське космічне агентство.
"Вночі з 04:46 до 04:48 19 лютого 2025 року над територією Польщі відбулося неконтрольоване входження в атмосферу ступеня ракети-носія FALCON 9 R/B – номер об’єкта NORAD / COSPAR ID 62878 / 2025-022Y. Ступінь ракети вагою приблизно 4 тонни надійшов від місії Space X Starlink Group 11-4, яка стартувала з авіабази Ванденберг у Каліфорнії 1 лютого 2025 року", – повідомляється на сайті відомства.
Раніше 12 польських міністерств повідомляли про те, що частина ракети-носія Falcon 9 неконтрольовано ввійде в атмосферу над країною.
Є інформація про те, що те, що саме уламки цієї ракети впали в Коморніках поблизу Познані. Космічне агентство перевіряє, чи це фрагменти Falcon 9.
Міністра національної оборони Владислава Косіняк-Камиша не попередили про ракету, і він заявив, що якщо його не розбудили через масовану атаку по Україні, отже, це не загрожує безпеці держави.