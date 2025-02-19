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Над Польщею згоріли фрагменти ракети Маска

19 лютого 2025, 19:32
Над Польщею згоріли фрагменти ракети Маска
Фото: RMF FM
Уламки імовірно впали біля Познані
19 лютого уранці над Польщею згорів елемент космічної ракети Falcon 9 американського мільярдера Ілона Маска. Явище було видно над Мазовією, Нижньою Сілезією та Великою Польщею. Об'єкт також було помічено над Німеччиною та Данією.
 
Про це пише RMF24, і це підтвердило Польське космічне агентство.
 
"Вночі з 04:46 до 04:48 19 лютого 2025 року над територією Польщі відбулося неконтрольоване входження в атмосферу ступеня ракети-носія FALCON 9 R/B – номер об’єкта NORAD / COSPAR ID 62878 / 2025-022Y. Ступінь ракети вагою приблизно 4 тонни надійшов від місії Space X Starlink Group 11-4, яка стартувала з авіабази Ванденберг у Каліфорнії 1 лютого 2025 року", – повідомляється на сайті відомства.
 
Раніше 12 польських міністерств повідомляли про те, що частина ракети-носія Falcon 9 неконтрольовано ввійде в атмосферу над країною. 
 
Є інформація про те, що те, що  саме уламки цієї ракети впали в Коморніках поблизу Познані. Космічне агентство перевіряє, чи це фрагменти Falcon 9. 
 
Міністра національної оборони Владислава Косіняк-Камиша не попередили про ракету, і він заявив, що якщо його не розбудили через масовану атаку по Україні, отже, це не загрожує безпеці держави. 

 

Польщавійна в Україніросія окупанти

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