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Над резиденцією президента Південної Кореї вибухнув пакет із листівками з КНДР

24 жовтня 2024, 19:35
Над резиденцією президента Південної Кореї вибухнув пакет із листівками з КНДР
Фото: Reuters
У листівках була критика в бік Юна Сок Йоля та його дружини.
Куля зі сміттям і пропагандистськими листівкам, випущена із КНДР, вибухнула над резиденцією президента Південної Кореї у Сеулі.
 
Про це повідомила агенція Yonhap.
 
Це перший випадок, коли Північна Корея наповнила повітряну кулю листівками. У них КНДР поширила критику лідера Південної Кореї та його дружини.
 
Служба безпеки повідомила, що сміття і листівки зібрали, небезпечних предметів не виявили.
 
У цей день відбувався візит до Сеула президента Польщі Анджея Дуди.
 
Лідери обох держав засудили Північну Корею за розробку ядерної та провокації, а також за незаконну військову співпрацю з росією. 
 
"Ми погодилися, що розміщення північнокорейських військ у росії, яке порушує Статут ООН та резолюцію Ради Безпеки, є провокацією", - заявив Юн Сок Йоль на спільній конференції з Анджеєм Дудою, повідомило RMF24.

 

КореяПовітряна кулявійна в Україніросія окупанти

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