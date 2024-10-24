Над резиденцією президента Південної Кореї вибухнув пакет із листівками з КНДР
24 жовтня 2024, 19:35
Фото: Reuters
У листівках була критика в бік Юна Сок Йоля та його дружини.
Куля зі сміттям і пропагандистськими листівкам, випущена із КНДР, вибухнула над резиденцією президента Південної Кореї у Сеулі.
Про це повідомила агенція Yonhap.
Це перший випадок, коли Північна Корея наповнила повітряну кулю листівками. У них КНДР поширила критику лідера Південної Кореї та його дружини.
Служба безпеки повідомила, що сміття і листівки зібрали, небезпечних предметів не виявили.
У цей день відбувався візит до Сеула президента Польщі Анджея Дуди.
Лідери обох держав засудили Північну Корею за розробку ядерної та провокації, а також за незаконну військову співпрацю з росією.
"Ми погодилися, що розміщення північнокорейських військ у росії, яке порушує Статут ООН та резолюцію Ради Безпеки, є провокацією", - заявив Юн Сок Йоль на спільній конференції з Анджеєм Дудою, повідомило RMF24.