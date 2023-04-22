Над росією можливий "гібридний трибунал" — Deutsche Welle

На Заході схиляються до думки, що найбільш реалістичною перспективою притягнення росії до відповідальності у війні проти України буде "гібридний трибунал".

Таку заяву зробив високопосадовець Європейського союзу на умовах анонімності.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За оцінками експертів Європейського Союзу в галузі міжнародного права, міжнародний трибунал на основі української юрисдикції є найбільш ймовірним варіант здійснення правосуддя в цьому випадку, сказав політик ЄС.

"Трибунал слугуватиме політичному імперативу, який полягає у притягненні до відповідальності", – сказав він і додав, що для Європейського Союзу дуже важливо, щою Україна ратифікувала Римський статут. На його підставі і діє Міжнародний кримінальний суд.

"Гібридний трибунал" може поєднувати національну юрисдикцію України і процес на основі міжнародного права з суддями з різних країн.

Проте, для створення як "гібридного трибуналу", так і спеціального міжнародного трибуналу потрібна потужна підтримка ООН.

За злочини агресії відповідає найвище політичне та військове керівництво росії, але воно має міжнародний імунітет.

Тобто для такого трибуналу потрібно зняти імунітет. Тобто аби засудити путіна і його оточення необіднозняти імунітет з глави держави-агресора, глави його уряду і міністра закордонних справ.