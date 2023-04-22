Матеріали:
Теми:

Над росією можливий "гібридний трибунал" — Deutsche Welle

22 квітня 2023, 17:33
Над росією можливий
Фото: з вільного доступу
На Заході схиляються до думки, що найбільш реалістичною перспективою притягнення росії до відповідальності у війні проти України буде "гібридний трибунал".

Таку заяву зробив високопосадовець Європейського союзу на умовах анонімності. 

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За оцінками експертів Європейського Союзу в галузі міжнародного права, міжнародний трибунал на основі української юрисдикції є найбільш ймовірним варіант здійснення правосуддя в цьому випадку, сказав політик ЄС. 

"Трибунал слугуватиме політичному імперативу, який полягає у притягненні до відповідальності", – сказав він і додав, що для Європейського Союзу дуже важливо, щою Україна ратифікувала Римський статут. На його підставі і діє Міжнародний кримінальний суд.

"Гібридний трибунал" може поєднувати національну юрисдикцію України і процес на основі міжнародного права з суддями з різних країн.

Проте, для створення як "гібридного трибуналу", так і спеціального міжнародного трибуналу потрібна потужна підтримка ООН. 

За злочини агресії відповідає найвище політичне та військове керівництво росії, але воно має міжнародний імунітет. 

Тобто для такого трибуналу потрібно зняти імунітет. Тобто аби засудити путіна і його оточення необіднозняти імунітет з глави держави-агресора, глави його уряду і міністра закордонних справ.

Росіятрибуналгібридний трибунал

Останні матеріали

США мають навчатися в Україні. Але спочатку озброїти її новими технологіями, тим більше, що можливостей багато – Раян Еванс, засновник War On the Rocks
Технології
США мають навчатися в Україні. Але спочатку озброїти її новими технологіями, тим більше, що можливостей багато – Раян Еванс, засновник War On the Rocks
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 17:13
путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з
Політика
путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з "програшної" війни в Україні
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 13:05
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 10:14
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Політика
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 17:16
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Політика
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 13:04
Історія свідчить: домовлятися з росією неможливо. Угода з нею може призвести лише до катастрофи – Віктор Рудь
Політика
Історія свідчить: домовлятися з росією неможливо. Угода з нею може призвести лише до катастрофи – Віктор Рудь
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 10:04
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Технології
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 17:06
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Політика
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 15:24
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється