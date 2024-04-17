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Над румунською авіабазою літали невідомі дрони: їх збили за допомогою РЕБ

17 квітня 2024, 10:16
Над румунською авіабазою літали невідомі дрони: їх збили за допомогою РЕБ
Фото: cotidianul.ro
Кілька неопізнаних безпілотників були помічені вночі військовослужбовцями 57-ї авіабази імені Михайла Когелнічана в Румунії.

Про це пише Радіо Свобода.

Генерал Костянтин Спину сказав, що дрони були "заблоковані" електронними засобами, адже вони ризикували перешкодити польотам військової бази.

Співробітники служби безпеки 57-ї авіабази імені Михайла Когелнічана повідомили про присутність у повітрі в районі міжнародного аеропорту "Михайло Когелнічана" безпілотників.

Дрони, за якими спостерігали за допомогою електронних, оптичних і візуальних засобів, були невеликими за розміром, швидше за все, комерційного типу та летіли на низьких швидкостях та на малих висотах.

"Згідно з регламентом, було вжито всіх заходів для забезпечення безпеки в повітряному просторі, про ситуацію, що склалася, оперативно поінформовані органи цивільного повітряного руху. Також неодноразово застосовувалися засоби РЕБ, радіолокаційний і візуальний контакт з двома останніми системами було втрачено близько 00.30", - сказали в прес-службі. службі ВПС Румунії.

Командування 57-ї авіабази Михайлу Когелничану повідомило Військову прокуратуру про застосування заходів, передбачених законом у подібних ситуаціях. Також на рівні військової частини було призначено комісію з розслідування події на чолі з начальником штабу 57-ї авіабази.

 
РумуніяБезпілотникавіабаза

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