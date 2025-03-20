Надані Білому дому розвіддані свідчать, що українці не перебувають в оточенні на Курщині – Reuters

Розвідувальні служби США, включаючи ЦРУ, поділилися цією оцінкою з Білим домом минулого тижня, однак Трамп продовжує стверджувати, що українські війська оточені в Курській області.

Протягом останніх днів українські військові в Курську втратили позиції, але вони не оточені російськими військами, всупереч нещодавнім коментарям президента США Дональда Трампа та очільник кремля путіна.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох американських та європейських чиновників, знайомих з оцінками розвідки своїх урядів.

Розвідувальні служби США, включаючи ЦРУ, поділилися цією оцінкою з Білим домом минулого тижня, однак Трамп продовжує стверджувати, що українські війська оточені в Курській області.

Оцінки розвідки США та Європи показують, що українські війська зазнали сильного тиску з боку російських сил, але вони не повністю оточені, заявили чиновники.

Трамп заявив, що сподівається швидко покласти край війні росії в Україні. Експерти назвали заяву путіна 13 березня про те, що українські війська в Курську були відрізані і врешті-решт повинні будуть "здатися або померти", як дезінформацію, яка має на меті показати, що росія пропонує поступки, рятуючи життя українських солдатів, надаючи путіну важелі впливу на переговори про припинення вогню.