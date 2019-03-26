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Надання Томосу: суд відмовився вирішувати, чи міг Порошенко звертатися до Варфоломія

Позивачем був неправильно обраний спосіб захисту порушеного права, суд відмовив у задоволенні позову
Окружний адмінсуд Києва вирішив відмовити громадській організації Неурядова організація верховенства права у задоволенні позову до президента Петра Порошенка за направлення звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу.
Надання Томосу: суд відмовився вирішувати, чи міг Порошенко звертатися до Варфоломія Фото: EPA/UPG

У вівторок, 26 березня Окружний адмінсуд Києва завершив розгляд справи за позовом ГО Неурядова організація верховенство права до президента України щодо встановлення відсутності повноважень у глави держави втручатися в діяльність церкви і релігійних організацій, зокрема, шляхом підписання та направлення звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні, яке у подальшому було підтримано Верховною Радою,  повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва.

Після розгляду матеріалів справи, дослідивши наявні докази та встановивши, що позивачем був неправильно обраний спосіб захисту порушеного права, суд відмовив у задоволенні позову.

Окружний адміністративний суд Києва 1 жовтня 2018 прийняв позов від громадської організації Неурядова організація верховенство права до президента України щодо звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про надання автокефалії УПЦ.

Нагадаємо, що 9 жовтня 2018 року у Стамбулі розпочалося засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому затвердили томос щодо автокефалії української православної церкви.

11 листопада Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.

15 грудня на Надзвичайному об'єднавчому соборі в Києві представники трьох православних церков в Україні вибрали єдиного предстоятеля - Епіфанія (Думенка), який очолив новостворену Православну церкву України й отримає для неї томос про автокефалію від Вселенського патріархату.

У неділю, 6-го січня, Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.

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26 03 2019 20:39
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