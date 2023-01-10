Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Надати Україні танки закликав голова комітету оборони парламенту Великої Британії

10 січня 2023, 17:27
Надати Україні танки закликав голова комітету оборони парламенту Великої Британії
Фото: з вільного доступу
Також Україна має бути допущена до участі в Об'єднаних експедиційних силах.

Голова Комітету з питань оборони Палати громад Тобіас Еллвуд заявив, що Велика Британія повинна обов'язково постачати українським військовим британські танки, пише The Guardian.

"Я дуже вітаю той факт, що ми зараз думаємо про те, щоб відправити основні бойові танки. Це дійсно показує, як далеко ми просунулися в нашій готовності дивитися путіну в очі і не лякатися його риторики, і ми нарешті відправляємо цю вкрай необхідну серйозну техніку в Україну", – сказав Еллвуд.

Він додав, що Захід повинен прийняти сміливі стратегічні рішення на підтримку України, а не "нерішуче повзти вперед".

"Ми повинні рухатись вперед. НАТО, по суті, знаходиться на лаві запасних. Ми повинні робити набагато більше, щоб загасити цю пожежу, але ми цього не робимо. Ви знаєте, що з точки зору стратегії, ми повинні шукати шляхи створення збройового заводу на Сході Польщі, наприклад, щоб вони (Україна) могли закуповувати своє власне обладнання", наголосив Еллвуд.

Він також зазначив, що Україна повинна бути допущена до участі в Об'єднаних експедиційних силах: "Це ті стратегічні рішення, які ми повинні приймати зараз, а не вагаючись, знаєте, повзти вперед".

Раніше в уряді Британії заявили, що рішення щодо постачання танків Україні наразі не ухвалено.

 


Останні матеріали

Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times
Cуспільство
Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times
Переклад iPress – 10 січня 2023, 14:05
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Політика
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2023, 10:03
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від
Політика
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від "російського імперіалізму" – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 10 січня 2023, 09:17
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Політика
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Дмитро Редько – 09 січня 2023, 15:58
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Переклад iPress – 09 січня 2023, 13:34
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 09 січня 2023, 11:05
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Політика
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 08 січня 2023, 14:39
Про переваги
Технології
Про переваги "Бредлі". Як Україна може використати ці бойові машини, які вона отримує від США – американські військові експерти
Переклад iPress – 06 січня 2023, 15:28
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється