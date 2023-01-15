Байден оголосив надзвичайний стан в Алабамі через торнадо (відео)
15 січня 2023, 16:41
Фото: з вільного доступу
Президент США Джо Байден затвердив оголошення надзвичайного стану в Алабамі рано вранці в неділю після того, як щонайменше дев'ять людей загинули внаслідок торнадо, що зруйнував будинки і призвів до відключення електроенергію для десятків тисяч людей на південному сході США цього тижня
Байден розпорядився про федеральну допомогу на додаток до регіональних зусиль щодо відновлення в районах, що постраждали від сильних штормів, вітрів та торнадо 12 січня, йдеться у заяві Білого дому.
Дії Байдена надають федеральне фінансування постраждалим особам в округах Отауга та Даллас.
У четвер на центральну Алабаму обрушилося не менше п'яти торнадо, пише Reuters