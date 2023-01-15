Байден оголосив надзвичайний стан в Алабамі через торнадо (відео)

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Президент США Джо Байден затвердив оголошення надзвичайного стану в Алабамі рано вранці в неділю після того, як щонайменше дев'ять людей загинули внаслідок торнадо, що зруйнував будинки і призвів до відключення електроенергію для десятків тисяч людей на південному сході США цього тижня