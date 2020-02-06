Надзвичайний стан в Іспанії завершиться 21 червня

Угода також передбачає, що уряд виділить 2,6 млрд євро для підтримки туристичного сектору, який постраждав від пандемі

До 15 червня Санчес представить указ про встановлення правил для тих частин країни, які до 21 червня виконають план деескалації та досягнуть так званої "нової нормальності".

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес уклав угоду з правоцентристською партією "Громадяни" про продовження надзвичайного стану в шостий і останній раз.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Парламент має затвердити продовження надзвичайного стану в середу, а завершиться він 21 червня.

Домовленість між урядом і "Громадянами" означає, що правила надзвичайного стану і їх виконання будуть однаковими по всій країні.

Протягом останніх кількох днів деякі регіональні уряди сподівалися отримати повноваження для адміністрування цієї останньої фази.

До 15 червня Санчес представить указ про встановлення правил для тих частин країни, які до 21 червня виконають план деескалації та досягнуть так званої "нової нормальності".

Угода також передбачає, що уряд виділить 2,6 млрд євро для підтримки туристичного сектору, який постраждав від пандемії.

Одна з найбільш постраждалих від епідемії країн Іспанія запровадила надзвичайний стан 14 березня, який передбачав суворі обмеження , згідно з яким люди могли залишати свої будинки тільки для того, щоб купити їжу, звернутися за медичною допомогою або піти на роботу, якщо немає змоги працювати з дому.

В останні тижні обмеження поступово послаблюються. З понеділка по всій Іспанії, окрім Барселони, відкрилися пляжі, закриті через пандемію коронавірусу.

Минулого тижня міністр закордонних справ країни заявив, що Іспанія буде поступово приймати туристів з-за кордону в ті райони, де скасовані всі карантинні заходи.

У липні планується скасувати двотижневий карантин для туристів, що прибувають з-за кордону.

Нагадаємо, що тисячі людей зібрав автопротест ультраправих проти карантину в Іспанії