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Нафта дешевшає через розбіжності в ОПЕК щодо продовження скорочення видобутку

ОПЕК+ повернеться до того, що було узгоджено в квітні, і з 1 липня збільшить видобуток чорного золота на 2,0 млн б/д, додав експерт
Ціни на нафту знижуються в четвер на тлі побоювань, що поставки чорного золота на світові ринки зростуть, якщо основні виробники не зможуть домовитися про продовження максимальних обсягів скорочення видобутку.
Нафта дешевшає через розбіжності в ОПЕК щодо продовження скорочення видобутку Фото: gettyimages.com

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com, зазначає "Укрінформ".

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $39,23 барель, що на $0,56 (1,41%) нижче за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися в ціні на $0,69 (1,85%) - до $36,60 за барель.

За даними Dow Jones Market Data, обидва контракти завершили торги на максимальних позначках з 6 березня.

Саудівська Аравія і РФ домовилися про продовження скорочення видобутку на 9,7 млн ​​бар/добу (б/с) на один місяць - до кінця липня. Але вони не змогли домовитися про проведення саміту ОПЕК+ 4 червня. При цьому джерела в картелі повідомили, що це залежатиме від країн, які не виконали свої завдання в рамках пакту про скорочення нафтовидобутку.

"Побачивши це, ринок прийшов до висновку, що укладення такої угоди ускладнюється. Якщо вони не задіють цей механізм... то скорочення виробництва в липні може бути призупинено", - сказав Лахлан Шоу, голова відділу досліджень сировинних товарів Національного австралійського банку.

Це означатиме, що ОПЕК+ повернеться до того, що було узгоджено в квітні, і з 1 липня збільшить видобуток чорного золота на 2,0 млн б/д, додав експерт.

Крім того, Саудівська Аравія, Кувейт і Об'єднані Арабські Емірати не планують розширювати добровільні скорочення видобутку сумарно на 1,8 млн барелів на добу після червня. Це вказує на те, що поставки сирої нафти в наступному місяці зростуть незалежно від того, яке рішення прийме група ОПЕК+ на своєму саміті.

Тим часом у середу Міненерго США повідомило, що запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 29 травня, скоротилися на 2,077 млн ​​барелів. Запаси бензину зросли на 2,796 млн барелів, дистилятів - на 9,935 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу скоротилися на 1,739 млн барелів.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 39,16 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 39,41 долара за барель, що на 38 центів нижче за рівень закриття торгів ($39,79).

Нагадаємо, що нафта дорожчала через скорочення видобутку в США та відновлення попиту

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04 06 2020 10:39
ТЕГИ: нафта, ОПЕК
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