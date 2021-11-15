Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Нафта дешевшає на тлі чуток, що США відкриють стратегічний резерв

Зазначається, що станом на 01:51 за Гринвічем ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 58 центів - до 81,59 дол за барель
Ціни на нафту у понеділок знижуються на тлі очікувань щодо збільшення пропозиції та послаблення попиту.
Нафта дешевшає на тлі чуток, що США відкриють стратегічний резерв Фото: AFP

Про це пише CNBC, зазначає "Економічна правда".

Зазначається, що станом на 01:51 за Гринвічем ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 58 центів - до 81,59 дол за барель.

Нафта WTI - втратила 58 центів (0,7%), до 80,21 дол.

"Обидва ринки впали протягом останніх трьох тижнів, вражені зміцненням долара та спекуляціями, що адміністрація президента США Джо Байдена може випустити нафту зі Стратегічного нафтового резерву США для зниження цін.

"Білий дім обговорює, як подолати вищу інфляцію, деякі чиновники закликають використати стратегічний резерв або зупинити експорт США", - йдеться у звіті аналітиків ANZ.

При цьому, енергетичні компанії США третій тиждень поспіль вводять у дію нові бурові установки для видобутку нафти та газу.

Водночас ціни на сиру нафту коливалися поблизу 7-річного максимуму, що спонукало багатьох бурильників повернутися на майданчик.

Станом на 09:15 за Києвом барель січневої нафти Brent коштував 81,47 дол (-0,85%), а барель грудневої WTI - 79 дол (-0,87%).

Читайте також: У Байдена вивчають, як приборкати ціни на нафту для американців

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 11 2021 14:30
ТЕГИ: нафта, ціна
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Не кубометри, а кіловат-години

Не кубометри, а кіловат-години

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.