Нафта дешевшає після зростання напередодні, ринок занепокоєний пандемією у США

Активніше торгуються вересневі ф'ючерси, які подешевшали на $ 0,15 (0,36%), до $ 41,7 за барель

Зростання цін на нафту може в найближчій перспективі досягти межі, оскільки більшість учасників ринку як і раніше висловлюють побоювання щодо можливих наслідків зростання цін на нафту для виробництва в США.

Ціни на нафту еталонних марок знижуються в ході торгів у вівторок після зростання напередодні, інвестори вивчають відновлення світового попиту на нафту на тлі зростання захворюваності COVID-19 в США, повідомляє "Економічна правда", посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:09 по Києву у вівторок становить $ 41,49 за барель, що на $ 0,22 (0,53%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подорожчали на $ 0,69 (1,7%), до $ 41,71 за барель.

Термін дії серпневих контрактів на Brent закінчується у вівторок.

Активніше торгуються вересневі ф'ючерси, які подешевшали на $ 0,15 (0,36%), до $ 41,7 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилися в ціні на $ 0,21 (0,53%) - до $ 39,49 за барель. У понеділок вартість цих контрактів збільшилася $ 1,21 (3,1%), до $ 39,7 за барель.

Тиск на ринок чинять - зберігаються тривоги з приводу того, що ослаблення обмежень може призвести до другої хвилі коронавірусу, що знову обмежить попит на нафту.

Число підтверджених випадків захворювання коронавирусной інфекцією в світі в минулі вихідні перевищила 10 млн, число смертельних випадків - 500 тис., свідчать дані університету Джонса Хопкінса, що відслідковує ситуацію з COVID-19.

Десятки американських штатів, включаючи Флориду, Техас, Каліфорнію і Арізони, в яких відзначається зростання числа заражень, відкладають плани по відкриттю економік і вводять нові обмеження з метою запобігання подальшому поширенню інфекції, пише The Wall Street Journal.

Зростання цін на нафту може в найближчій перспективі досягти межі, оскільки більшість учасників ринку як і раніше висловлюють побоювання щодо можливих наслідків зростання цін на нафту для виробництва в США, відзначають експерти AxiCorp.

Нагадаємо, що раніше нафта почала дешевшати через зростання захворюваності на COVID-19