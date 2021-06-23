Нафта дорожчає через зниження запасів у США

Вартість серпневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $75,27 за барель

Ціни на нафту зростають у середу, 23 червня, через зниження запасів у США і стійкого відновлення економіки в країнах - ключових споживачах сировини.

Як передає "Укрінформ", про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $75,27 за барель, що на $0,46 (0,61%) вище за ціну станом на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,35 (0,48%) - до $73,2 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $74,81 і $72,85 відповідно.

Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що запаси нафти у США за тиждень, що завершився 18 червня, знизились на 7,2 млн барелів при прогнозному зниженні на 3,625 млн бар. При цьому запаси бензину в країні виросли на 959 тис. барелів, дистилятів - на 992 тис. барелів.

Попит на паливо підвищується за рахунок ключових ринків, включно з США і Китаєм, які продовжують відновлення економіки після COVID-19.

Підтримують котирування повідомлення ЗМІ про те, що члени ОПЕК+ почали обговорювати поступове збільшення видобутку нафти починаючи з серпня.

Тим часом Іран зазначив, що ядерні переговори зі світовими державами можуть тривати і після серпня, а можливе збільшення поставок палива буде відтерміновано.

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