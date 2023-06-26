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ПОЛІТИКА

Вартість нафти зростає, акції падають після короткочасного російського заколоту – Reuters

26 червня 2023, 14:19
Вартість нафти зростає, акції падають після короткочасного російського заколоту – Reuters
Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,3% до 74,78 долара за барель.

Невдалий заколот російських найманців спровокував зростання цін на нафту, так як викликав питання щодо поставок сирої нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,3% до 74,78 долара за барель, а нафта в США подорожчала з тією ж різницею до 70 доларів, відігравши невелику частину втрат, понесених минулого тижня. 

Станом на 12:31 за Києвом нафта марки Brent коштувала 74,31 долара за барель. Ф'ючерси на S & P 500 зросли на 0,2%, а валютні ринки в цілому залишалися стабільними.

"Геополітичний ризик на тлі внутрішньої нестабільності в росії збільшився. Таким чином, ми, ймовірно, побачимо незначне зростання цін на нафту в найближчі дні, якщо ситуація не погіршиться", - заявив аналітик Rystad Energy Хорхе Леон.

"Я не думаю, що ринок зможе розібратися, якщо будуть якісь наслідки. Люди можуть подумати, що в кінцевому рахунку влада путіна тут ослабла. Можливо, українці наважаться активізувати свої контрнаступи", - сказав Рей Аттрілл, глава відділу валютної стратегії Національного банку Австралії в Сіднеї, зазначивши при цьому, що без очевидного прогресу азіатські торговці зосередяться на Китаї.  

нафтазаколот прігожина

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