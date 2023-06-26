Вартість нафти зростає, акції падають після короткочасного російського заколоту – Reuters
Невдалий заколот російських найманців спровокував зростання цін на нафту, так як викликав питання щодо поставок сирої нафти.
Про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,3% до 74,78 долара за барель, а нафта в США подорожчала з тією ж різницею до 70 доларів, відігравши невелику частину втрат, понесених минулого тижня.
Станом на 12:31 за Києвом нафта марки Brent коштувала 74,31 долара за барель. Ф'ючерси на S & P 500 зросли на 0,2%, а валютні ринки в цілому залишалися стабільними.
"Геополітичний ризик на тлі внутрішньої нестабільності в росії збільшився. Таким чином, ми, ймовірно, побачимо незначне зростання цін на нафту в найближчі дні, якщо ситуація не погіршиться", - заявив аналітик Rystad Energy Хорхе Леон.
"Я не думаю, що ринок зможе розібратися, якщо будуть якісь наслідки. Люди можуть подумати, що в кінцевому рахунку влада путіна тут ослабла. Можливо, українці наважаться активізувати свої контрнаступи", - сказав Рей Аттрілл, глава відділу валютної стратегії Національного банку Австралії в Сіднеї, зазначивши при цьому, що без очевидного прогресу азіатські торговці зосередяться на Китаї.