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"Нафтогаз" анонсував стягнення активів "Газпрому" в нових країнах

28 лютого виповнюється рік після рішення Стокгольмського арбітражу
НАК "Нафтогаз України" оголосив про нові процеси зі стягнення майна "Газпрому" в декількох країнах.
"Нафтогаз" анонсував стягнення активів "Газпрому" в нових країнах Фото: pravda.press

28 лютого виповнюється рік після рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці "Нафтогазу" і "Газпрому".

"Газпром" мусить сплатити 4,6 млрд доларів компенсації за транзитним контрактом.

"Ми вже отримали газ на суму 2,1 млрд доларів. Решту стягуємо за допомогою процесу примусового виконання в декількох країнах - Нідерландах, Великобританії, Швейцарії і США, а нещодавно і в Люксембурзі. Найближчим часом можливі процеси і в інших країнах. Міжнародна судова система некваплива, але певна", - повідомляється на офіційній сторінці НАК у Facebook.

У компанії додали, що в разі невдачі в судовому процесі "Нафтогаз" міг би втратити 94,7 млрд доларів, або 177 тисяч грн в перерахунку на кожну українську сім'ю.

За даними НАК, стокгольмські арбітражні процеси 2014-2018 років є найбільшими в світовій історії серед комерційних компаній за сумою претензій.

 
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28 02 2019 15:00
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