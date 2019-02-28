"Нафтогаз" анонсував стягнення активів "Газпрому" в нових країнах
28 лютого виповнюється рік після рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці "Нафтогазу" і "Газпрому".
"Газпром" мусить сплатити 4,6 млрд доларів компенсації за транзитним контрактом.
"Ми вже отримали газ на суму 2,1 млрд доларів. Решту стягуємо за допомогою процесу примусового виконання в декількох країнах - Нідерландах, Великобританії, Швейцарії і США, а нещодавно і в Люксембурзі. Найближчим часом можливі процеси і в інших країнах. Міжнародна судова система некваплива, але певна", - повідомляється на офіційній сторінці НАК у Facebook.
У компанії додали, що в разі невдачі в судовому процесі "Нафтогаз" міг би втратити 94,7 млрд доларів, або 177 тисяч грн в перерахунку на кожну українську сім'ю.
За даними НАК, стокгольмські арбітражні процеси 2014-2018 років є найбільшими в світовій історії серед комерційних компаній за сумою претензій.
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