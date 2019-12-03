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"Нафтогаз" анонсував відставку голови правління "Укрнафти" Роллінса

Британець покине посаду 30 квітня
"Нафтогаз України" повідомив про звільнення голови правління "Укрнафти" Марка Роллінса. Британець, який очолював найбільшу нафтову компанію України з 2015 року, покине посаду 30 квітня.
"Нафтогаз" анонсував відставку голови правління "Укрнафти" Роллінса Фото: з відкритих джерел

Питання про відставку Роллінса розглянуть на зборах акціонерів "Укрнафти" 28 березня, повідомляється на сайті "Нафтогазу".

Також планують обрати нову наглядову раду компанії з 11 осіб. Шестеро з них будуть незалежними директорами, троє - представниками "Нафтогазу", двоє - з лав міноритарних акціонерів.

Якщо до кінця квітня наглядова рада не визначиться з кандидатурою нового голови правління, то ці повноваження тимчасово виконуватиме особа, призначена загальними зборами акціонерів. За даними профільного видання enkorr, це буде Олег Гез - член правління і за сумісництвом виконавчий директор зі збуту.

Видання називає його креатурою Фелікса Луньова, який курирує комерційний блок компанії. Раніше Гез довго працював безпосередньо під керівництвом Луньова в групі компаній ТНК і ТНК-ВР в Україні.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" розглядав сценарій викупу групою "Приват" частини активів "Укрнафти" для погашення податкового боргу на 15 млрд грн.

НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", ще 42% володіють компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського і його партнерів. "Приват" здійснює операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.

 

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12 03 2019 15:53
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