"Нафтогаз" анонсував відставку голови правління "Укрнафти" Роллінса
Питання про відставку Роллінса розглянуть на зборах акціонерів "Укрнафти" 28 березня, повідомляється на сайті "Нафтогазу".
Також планують обрати нову наглядову раду компанії з 11 осіб. Шестеро з них будуть незалежними директорами, троє - представниками "Нафтогазу", двоє - з лав міноритарних акціонерів.
Якщо до кінця квітня наглядова рада не визначиться з кандидатурою нового голови правління, то ці повноваження тимчасово виконуватиме особа, призначена загальними зборами акціонерів. За даними профільного видання enkorr, це буде Олег Гез - член правління і за сумісництвом виконавчий директор зі збуту.
Видання називає його креатурою Фелікса Луньова, який курирує комерційний блок компанії. Раніше Гез довго працював безпосередньо під керівництвом Луньова в групі компаній ТНК і ТНК-ВР в Україні.
Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" розглядав сценарій викупу групою "Приват" частини активів "Укрнафти" для погашення податкового боргу на 15 млрд грн.
НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", ще 42% володіють компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського і його партнерів. "Приват" здійснює операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Сначала ты гоняешь Газпром в хвост и в гриву, а потом тебе не продлевают контракт
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров