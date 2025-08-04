Нафтогаз отримав дозвіл на арешт майна росії в Австрії на €120 мільйонів
НАК "Нафтогаз України" отримав дозвіл Районного суду Відня на примусове виконання арбітражного рішення проти росії щодо компенсації понад $5 мільярдів за втрачені активи в Криму.
Про це повідомила пресслужба компанії на своєму офіційному сайті.
Згідно з рішенням суду, заморожено понад 20 об’єктів нерухомості, що належать російській федерації на території Австрії. Ці активи планується виставити на аукціон для подальшого продажу. Загальна вартість майна перевищує €120 мільйонів.
"Це черговий практичний крок на шляху до стягнення з росії понад $5 млрд за незаконно захоплені активи Групи “Нафтогаз” в Криму. Аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях. росія заплатить за все. Рано чи пізно. Обовʼязково!", — заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Нагадаємо, у жовтні 2016 року "Нафтогаз" подав позов до арбітражу проти росії через втрату інфраструктури та майна після анексії Криму. У квітні 2023 року трибунал ухвалив рішення на користь української компанії, зобов’язавши російську федерацію сплатити понад $5 млрд компенсації.
Це не перша перемога Нафтогазу в міжнародних судових інстанціях. У червні цього року компанія також виграла арбітраж проти "Газпрому" на суму $1,37 млрд через невиконання умов контракту за принципом take or pay з боку російського газового монополіста.