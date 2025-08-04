Нафтогаз отримав дозвіл на арешт майна росії в Австрії на €120 мільйонів

Згідно з рішенням суду, заморожено понад 20 об’єктів нерухомості, що належать російській федерації на території Австрії.

НАК "Нафтогаз України" отримав дозвіл Районного суду Відня на примусове виконання арбітражного рішення проти росії щодо компенсації понад $5 мільярдів за втрачені активи в Криму.

Про це повідомила пресслужба компанії на своєму офіційному сайті.

Згідно з рішенням суду, заморожено понад 20 об’єктів нерухомості, що належать російській федерації на території Австрії. Ці активи планується виставити на аукціон для подальшого продажу. Загальна вартість майна перевищує €120 мільйонів.

"Це черговий практичний крок на шляху до стягнення з росії понад $5 млрд за незаконно захоплені активи Групи “Нафтогаз” в Криму. Аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях. росія заплатить за все. Рано чи пізно. Обовʼязково!", — заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року "Нафтогаз" подав позов до арбітражу проти росії через втрату інфраструктури та майна після анексії Криму. У квітні 2023 року трибунал ухвалив рішення на користь української компанії, зобов’язавши російську федерацію сплатити понад $5 млрд компенсації.

Це не перша перемога Нафтогазу в міжнародних судових інстанціях. У червні цього року компанія також виграла арбітраж проти "Газпрому" на суму $1,37 млрд через невиконання умов контракту за принципом take or pay з боку російського газового монополіста.