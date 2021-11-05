"Нафтогаз" планує вирішити проблему газу для населення - Вітренко
Як передає "Укрінформ", про це голова правління компанії Юрій Вітренко сказав в інтерв'ю виданню НВ Бізнес.
"Є завдання від Президента і Прем'єр-міністра організувати роботу "Укргазвидобування" ефективним чином, щоб потреби населення України були повністю забезпечені газом власного видобутку", - наголосив Вітренко.
Також він розповів про плани зменшити вплив посередників на вартість "блакитного палива" для кінцевих споживачів.
"Якщо в ланцюжку поставок, яким ресурс зі свердловини надходить в оселі українців у вигляді газу або тепла, є проблеми, то їх не можна просто перекладати на інших. Має бути активна роль Нафтогазу, щоб ці проблеми в країні були розв’язані", - підкреслив голова правління НАК.
Зокрема, він нагадав, що газозбутові компанії Дмитра Фіршата отримують надприбутки за рахунок націнки у 30-40% порівняно з цінами конкурентів.
"Держава бачить, що головним бенефіціаром реформи роздрібного газового ринку є пан Фірташ. Невелике і повільне скорочення його частки на ринку з надлишком компенсується величезною маржею. З цієї точки зору держава повинна щось робити. І національна компанія теж повинна із цим щось робити", - переконаний Вітренко.
Йдеться, приміром, про комплексний підхід до розв’язання проблеми боргів, накопичених перед Нафтогазом пов’язаними із Фірташем газзбутами. А це - майже 8 млрд грн. Поміж іншого потрібна і судова робота, зазначив керівник Нафтогазу.
"Часто це жорстка судова робота проти компаній того ж пана Фірташа, де у нього через суд потрібно ці компанії забирати. Якщо не може розрахуватися, значить, компанія має фактично перейти у власність держави у правильний законний спосіб", - вважає Вітренко.
Нагадаємо, що "Нафтогаз" вирішив повернути річний тариф для населення з 1 травня
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