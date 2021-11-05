"Нафтогаз" планує вирішити проблему газу для населення - Вітренко

Також Вітренко розповів про плани зменшити вплив посередників на вартість "блакитного палива" для кінцевих споживачів

Керівництво країни поставило перед НАК "Нафтогаз України" завдання забезпечити прибуткову роботу компанії та збільшити газовидобуток газу.

Як передає "Укрінформ", про це голова правління компанії Юрій Вітренко сказав в інтерв'ю виданню НВ Бізнес.

"Є завдання від Президента і Прем'єр-міністра організувати роботу "Укргазвидобування" ефективним чином, щоб потреби населення України були повністю забезпечені газом власного видобутку", - наголосив Вітренко.

Також він розповів про плани зменшити вплив посередників на вартість "блакитного палива" для кінцевих споживачів.

"Якщо в ланцюжку поставок, яким ресурс зі свердловини надходить в оселі українців у вигляді газу або тепла, є проблеми, то їх не можна просто перекладати на інших. Має бути активна роль Нафтогазу, щоб ці проблеми в країні були розв’язані", - підкреслив голова правління НАК.

Зокрема, він нагадав, що газозбутові компанії Дмитра Фіршата отримують надприбутки за рахунок націнки у 30-40% порівняно з цінами конкурентів.

"Держава бачить, що головним бенефіціаром реформи роздрібного газового ринку є пан Фірташ. Невелике і повільне скорочення його частки на ринку з надлишком компенсується величезною маржею. З цієї точки зору держава повинна щось робити. І національна компанія теж повинна із цим щось робити", - переконаний Вітренко.

Йдеться, приміром, про комплексний підхід до розв’язання проблеми боргів, накопичених перед Нафтогазом пов’язаними із Фірташем газзбутами. А це - майже 8 млрд грн. Поміж іншого потрібна і судова робота, зазначив керівник Нафтогазу.

"Часто це жорстка судова робота проти компаній того ж пана Фірташа, де у нього через суд потрібно ці компанії забирати. Якщо не може розрахуватися, значить, компанія має фактично перейти у власність держави у правильний законний спосіб", - вважає Вітренко.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" вирішив повернути річний тариф для населення з 1 травня