"Нафтогаз" пробачив п'ятьом комунальним підприємствам 162 млн грн пені
"Відповідно штрафні санкції, нараховані на заборгованість ПАТ "Київенерго", КП "Здолбунівкомуненергія", КП "Бориславтеплоенерго", КП "Обухіврайтепломережа" та КП "Теплокомуненерго" місті Монастирище на суму 162,4 млн грн, згідно вимог закону повністю скасовано", - повідомляють у "Нафтогазі", інформує "Громадське".
Водночас там зазначають, що загалом заборгованість перед компанією мало 82 теплокомуненерго. 5 з них повністю погасили борги, 39 - продовжують погашати заборгованість з випередженням графіку, а решта погашають борги перед "Нафтогазом" за графіком. Відповідно до ухваленого Радою закону про реструктуризацію боргів, у разі дострокового погашення комунальним підприємствам списуються всі штрафні санкції.
Нагадаємо, що Міністерство економічного розвитку та торгівлі нарахувало НАК "Нафтогаз України" пеню в розмірі 2,448 мільярда гривень за несвоєчасно виплачені дивіденди за підсумками 2017 року.
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