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Нафтогаз: Росія різко наростила обсяги транзиту газу через Україну

Причина — ремонт трубопроводу "Ямал-Європа"
Російський Газпром несподівано збільшив обсяги транзиту газу через територію України до ЄС. Так, за декілька останніх днів обсяги транзиту зросли на 60 мільйонів кубометрів за добу або на 25%.
Нафтогаз: Росія різко наростила обсяги транзиту газу через Україну Фото: afp.com

"За останній тиждень Газпром різко збільшив обсяги транспортування газу в Європу українським маршрутом. Причина — ремонт трубопроводу "Ямал-Європа". За лічені дні добові обсяги транзиту українською ГТС зросли на 60 мільйонів кубометрів та зараз складають орієнтовно 300 мільйонів кубометрів", - повідомляє прес-служба Нафтогазу.

Там додали, що з таким різким збільшенням обсягів прокачування газу може впоратися не кожна газотранспортна система, водночас ГТС України є надзвичайно гнучкою та відносно недорогою.

"Це ще раз доводить: будівництво Газпромом обхідних маршрутів та потоків не має під собою жодного технічного та економічного підґрунтя, справжні мотиви дій росіян лежать виключно в політичній площині", — зазначають в українській компанії.

Зазначимо, що наразі російський газ до Європи постачається через газотранспортну систему України в межах контракту, який завершується 31 грудня 2019 року. Нового контракту на транзит Україна та Росія досі не уклали. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярдів доларів.

Росія прагне відмовитися від послуг українського транзиту. Для цього там будують газопроводи в обхід України: "Північний потік-2" та "Турецький потік". Введення їх в експлуатацію дасть змогу російському Газпрому постачати ті ж обсяги газу до Європи, що й зараз, не використовуючи українські газопроводи.

Водночас наразі Газпром зіткнувся з труднощами щодо побудови "Північного потоку-2", тому майбутнє транзиту газу до ЄС невизначене. Для того, щоб укласти нову угоду про транзит проводяться тристоронні переговори, у яких беруть участь представники України, Росії та Єврокомісії.

Нагадаємо, що "Нафтогаз України" зменшить суму нового позову до "Газпрому" з $12 млрд до $2 млрд у разі продовження транзитного контракту.

 

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16 04 2019 13:35
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