Нафтогаз: Росія різко наростила обсяги транзиту газу через Україну

Російський Газпром несподівано збільшив обсяги транзиту газу через територію України до ЄС. Так, за декілька останніх днів обсяги транзиту зросли на 60 мільйонів кубометрів за добу або на 25%.

"За останній тиждень Газпром різко збільшив обсяги транспортування газу в Європу українським маршрутом. Причина — ремонт трубопроводу "Ямал-Європа". За лічені дні добові обсяги транзиту українською ГТС зросли на 60 мільйонів кубометрів та зараз складають орієнтовно 300 мільйонів кубометрів", - повідомляє прес-служба Нафтогазу.

Там додали, що з таким різким збільшенням обсягів прокачування газу може впоратися не кожна газотранспортна система, водночас ГТС України є надзвичайно гнучкою та відносно недорогою.

"Це ще раз доводить: будівництво Газпромом обхідних маршрутів та потоків не має під собою жодного технічного та економічного підґрунтя, справжні мотиви дій росіян лежать виключно в політичній площині", — зазначають в українській компанії.

Зазначимо, що наразі російський газ до Європи постачається через газотранспортну систему України в межах контракту, який завершується 31 грудня 2019 року. Нового контракту на транзит Україна та Росія досі не уклали. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярдів доларів.

Росія прагне відмовитися від послуг українського транзиту. Для цього там будують газопроводи в обхід України: "Північний потік-2" та "Турецький потік". Введення їх в експлуатацію дасть змогу російському Газпрому постачати ті ж обсяги газу до Європи, що й зараз, не використовуючи українські газопроводи.

Водночас наразі Газпром зіткнувся з труднощами щодо побудови "Північного потоку-2", тому майбутнє транзиту газу до ЄС невизначене. Для того, щоб укласти нову угоду про транзит проводяться тристоронні переговори, у яких беруть участь представники України, Росії та Єврокомісії.